Inciviltà dilagante, ragazze sradicano fiori da un negozio e se la ridono pure: "Vergognatevi"

Sono di nuovo qui a farvi vedere cosa ė successo in pieno pomeriggio, oggi, fuori al negozio di Monica Casolaro che mi ha autorizzato a farlo.

In questo momento delicato per tutti ma, soprattutto per i commercianti che con tantissimi sacrifici portano avanti la loro attività pur di non soccombere, esistono ragazzette che, purtroppo, trovano divertente fare azioni che per loro sono dispettucci ma che per gli altri sono sacrifici economici per migliorare esteticamente una città che non brilla per questo!

Vi prego di darne ampia condivisione nella speranza che le "bestioline" rivedendosi possano vergognarsi del vile gesto o che possa arrivare agli occhi dei genitori delle stesse!

Tra qualche anno, forse, sarete dalla stessa parte di quella persona che oggi avete oltraggiato con questo gesto vigliacco e vi renderete conto, me lo auguro per voi, della enorme leggerezza ( e voglio essere buona!) da voi commessa!

Chiara Carpano