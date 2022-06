Via Donato Caroprese · Camporeale

Via Donato Caroprese · Camporeale

Non c'è pace per i condomini di una palazzina di via Donato Caroprese a Foggia. I ladri proseguono indisturbati nella loro azione criminosa. Dopo aver asportato nei giorni scorsi le coperture dei contatori dell'Enel, la scorsa notte hanno rubato quelli del gas. "Manca il controllo soprattutto nelle ore notturne".