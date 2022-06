A Foggia rubano anche le coperture dei contatori Enel

Città in balia di gente senza scrupoli che non ha rispetto delle cose altrui. Una città senza comando lasciata allo sbando e in mano a delinquenti che due notti fa hanno rubato le coperture dei contatori Enel dell'intera via Caroprese.

Dopo i furti di auto e gli automobilisti che sfrecciano incuranti del passaggio di pedoni che attraversano e della totale assenza di segnaletica che ha portato a diversi incidenti, mancava anche il furto delle coperture Enel, con tutto quello che ne comporta per le forti piogge di questi giorni, oltre al danno economico causato agli abitanti delle palazzine deturpate.