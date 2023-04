A Foggia neanche i morti possono riposare in pace

Via dell'Immacolata · Immacolata

Salve Foggiatoday, volevo segnalare che stamattina mi sono recato presso il cimitero di Foggia per fare visita ad un mio caro defunto, e con mio grande dispiacere ho trovato una brutta sorpresa.

In questi giorni qualcuno ha pensato bene di trafugare la copertura provvisoria in plastica dell'oculo del mio caro nonno.

Ora mi chiedo come sia possibile una cosa simile? Non ci lasciano nemmeno i nostri cari, non c'è nessuno che all'interno del cimitero facciano dei controlli? Visto che sono situazioni che si ripetono molto frequentemente. Grazie e buona serata.