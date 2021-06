Brutto episodio nella chiesa Sant'Antonio da Padova, fedeli sconcertati: divelto e saccheggiato votivo per l'accensione delle candele

Via Filippo Smaldone · Cep

Nel mirino dei ladruncoli questa volta è finita la chiesa Sant’Antonio da Padova di via Filippo Smaldone a Foggia. Ad accorgersi del furto, questo pomeriggio, è stato don Roberto.

Uno dei candelieri o votivi elettrici posti ai lati della chiesa, è stato divelto e saccheggiato delle monete inserite per l’accensione delle candele. Sconcertati dall’accaduto i fedeli. Quello di oggi, purtroppo, non è un episodio isolato ma soltanto l’ultimo di una lunga serie di colpi compiuto in città (leggi qui).