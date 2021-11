Ladri spietati a Foggia, rubano auto di una persona invalida in viale Giotto. "Vergogna, non vale niente ma per chi la utilizza è indispensabile"

Viale Giotto, 206 · Zona 167 - Via Lucera

Salve Foggiatoday, mi rivolgo ai foggiani perbene. Mercoledì scorso in viale Giotto è stata rubata una Autobianchi Y10 Avenue, la seconda che mi rubano nel giro di due mesi. Si tratta di una macchina con il cambio automatico 'selectronic' di una persona invalida, che non vale niente ma ha una grande utilità per la persone che doveva usarla. E' una vergogna. Chiedo a tutti i foggiani di buon cuore di segnalare alle autorità competenti se dovessero avvistarla. E' quella nella foto targata CH 385516. Grazie

Segnalazione del 1 novembre alle 9.25