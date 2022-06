Da Candela a Foggia per far visita alla madre 90enne, ma gli rubano l'auto: "Aiutatemi a ritrovarla"

Salve Foggiatoday, sono un cittadino di Candela e come ogni giorno festivo mi reco a Foggia per fare visita a mia madre novantenne che è ricoverata presso una struttura per anziani non autosufficienti. Io sono il suo unico punto di riferimento in tutto e per tutto, ma purtroppo domenica 12 giugno verso le 19 in viale Sant' Alfonso Maria de' Liguori, di fronte al civico 12, mentre ero impegnato nell'acquisto di alcuni prodotti per la pulizia della persona da portare a mia madre, mi è stata rubata la mia vecchia Fiat Punto di colore grigio topo. Faccio appello a chi mi ha sottratto la macchina di farmela ritrovare o a chi magari può darmi indicazioni per ritrovarla perché è l'unico mezzo di trasporto che posseggo e che mi consente di poter vedere ed assistere mia madre. Un grazie di cuore a chi potrà aiutarmi a ritrovare la mia auto.