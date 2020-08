Assurdo, hanno rubato anche un catorcio!

Salve Foggiatoday, giorni fa è stata rubata una macchina vecchissima e peraltro tutta arrugginita, una Lancia Y10. E' stata ritrovata il giorno seguente in viale Fortore dopo che mio zio ha chiamato immediatamente carabinieri e polizia. Non se ne può più, anche un catorcio vecchissimo hanno portato via. Assurdo