Medico dopo il furto dell'auto in ospedale: "Sono l'ennesima vittima"

Salve Foggiatoday, sono l’ennesimo medico a cui rubano l’auto nel parcheggio dell ospedale in pieno giorno. Tutti sanno e nessuno muove un dito. Chi dovrebbe vigilare non vede mai nulla, mentre si continuano ad impiegare pattuglie per lo stadio ma non per una situazione che è diventata disagiante per chi si occupa della loro salute e per la povera gente che cerca di curarsi. Inutile dire che mi sono aggiunta ormai alla schiera di persone che spera di andarsene il prima possibile.