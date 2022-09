Nel suo ultimo giorno a Foggia gli rubano l'auto: "E' un dolore fortissimo"

Salve Foggiatoday, ieri sera ho organizzato una piccola cena con i parenti per salutare la mia città: Foggia. Questa mattina avevo appuntamento con la ditta di trasloco per caricare i mobili e tutta la mia vita per cambiare città. Sono uno di quei foggiani che anni fa ha dovuto fare la valigia e, con molto malincuore, ho organizzato un trasferimento definitivo.

Questa mattina al risveglio ho detto ai ragazzi della ditta di traslochi che avevo parcheggiato la mia auto sotto il terrazzo, per consentirgli di parcheggiare il loro camion. Al posto dell'auto ho trovato solo i vetri rotti di un finestrino. L'auto mi è stata rubata nell'ultima notte trascorsa a Foggia.

Un dolore emotivo fortissimo: è come se la città mi abbia mandato via con un calcio in c.... C'è troppa malavita, troppa cattiveria, troppa fame, troppo malessere... la soluzione non passa solo dalle istituzioni, ma dalla coscienza di essere buoni cittadini.

Addio Foggia, addio foggiani. Il saluto di un cittadino onesto, disarmato, avvelenato.