Salve Foggiatoday, il 20 marzo è stata rubata un Opel Corsa nuova di zecca adattata per il passeggero disabile. Il furto è avvenuto al cimitero di Orta Nova verso le 8 di mattina. Rubarmela al cimitero è una delle cose più vergognose e meschine che l'umanità potesse fare. Non c' è controllo e tranquillità perché manca la videosorveglianza. Non c' è neanche libertà di vivere.

Segnalazione delle 20.30 del 30 marzo