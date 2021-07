Nessuna pietà a Foggia, ladri rubano l'auto a un pensionato. La moglie: "Era molto legato, aiutatemi a ritrovarla"

Via Francesco della Martora · La Spelonca

Salve Foggiatoday, nella notte del 21 luglio è stata rubata la Fiat Panda 4x4 di mio marito, un anziano signore, togliendoli la cosa più cara che aveva in suo possesso. Era molto legato.

Gli hanno tolto la possibilità di godersi la sua pensione e di andare a caccia. Di compiere i servizi più essenziali. Il furto è avvenuto in via Francesco della Martora, nel quartiere La Spelonca. E' una roba vergognosa. Se qualcuno ha visto in giro questa auto targata TA 524056, lo segnali alle forze dell'ordine.