Vergogna al cimitero di Foggia: genitori vanno a trovare la figlia defunta, ma non trovano più l'angioletto di Natale

Buongiorno FoggiaToday, vi scrivo per condividere la rabbia e il disappunto per quanto accaduto questa mattina ai miei genitori. Sono andati come ogni mattina al cimitero di Foggia a fare visita alla tomba di mia sorella che ci ha lasciato in agosto scorso e hanno notato che davanti alla lapide mancava un angioletto messo durante le festività natalizie da un'altra mia sorella, potete immaginare la delusione dei miei.

Mi domando cosa si può provare a fare un gesto così cattivo? Chi ruba non capisce che quella tomba, quella lapide, è tutto ciò che rimane di una persona cara e che i suppellettili che si ripongono davanti servono a far sentire loro il nostro amore e la nostra presenza.

Questa pandemia purtroppo non ci ha insegnato proprio nulla