Frigoriferi abbandonati in strada e 'trasformati' in bidoni della spazzatura: che vergogna in piazza Padre Pio

Cartoline di ordinaria inciviltà. Alcuni operatori del Noagra Foggia, liberi dal servizio, durante una passeggiata sociale nei pressi di piazza Padre Pio, hanno rilevato la presenza di due scocche di vecchi frigoriferi abbandonate nei pressi dei cassonetti per l'immondizia.

Gli operatori hanno accertato che uno era stato lasciato di recente, mentre l'altro era presente già da tempo e 'trasformato' a sua volta in contenitore per l'immondizia indifferenziata (foto in basso): al suo interno, infatti, sono presenti lattine, bottiglie e perfino vecchie scarpe.