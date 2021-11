Riuniti di Foggia, paziente dall'Ostretricia universitaria: "Termosifoni spenti e 18.5° alle 7 del mattino"

Salve Foggiatoday, vi invio le foto scattate in Ostetricia Universitaria (Ospedali Riuniti Foggia). Alle 7 di mattina c'erano 18.5°. I termosifoni in molte stanze sono spenti, non in tutte, perchè in qualche stanza funzionano. Come si possono tenere dei bambini appena nati a queste temperature? Come si fa a stare in camicia da notte? Come fanno gli operatori a lavorare? Purtroppo nessuno degli operatori sanitari ci sa dire quando saranno ripristinati.

