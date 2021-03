Buca pericolosa in Corso Vittorio Emanuele: ""Ci entra un piede. Fate attenzione"

Salve FoggiaToday, vi segnalo una grossa buca presente davanti all'ingresso del negozio 'Benetton' in Corso Vittorio Emanuele. La buca si è generata accanto alla grata, dove una parte della pavimentazione è stata ricoperta con del bitume in maniera piuttosto approssimativa. La buca è piuttosto grande, ci potrebbe entrare un piede e, dato lo stato precario dell'asfalto, potrebbe allargarsi, generando un pericolo per chi passeggia.