Tre volontarie per amore di Foggia, con ramazze e palette riempiono 10 sacchi di immondizia: "Basta un'ora a testa a settimana"

Anche venerdì 27 agosto i volontari de La Via della Felicità Puglia, si sono incontrati davanti alla Città del Cinema di Foggia per raccogliere la sporcizia e i rifiuti abbandonati.

Le volontarie, 3 in tutto, sono riuscite a raccogliere più di 10 sacchi grandi di immondizia, tra cui plastica, cartacce, lattine, bottiglie di vetro e altri rifiuti come cavi e pezzi di tubature. L’area ripulita era davvero degradata all’inizio ma dopo l’intervento del gruppo de La Via della Felicità ha assunto tutt’altro aspetto.

Marina, coordinatrice dell’iniziativa, vuole lanciare un appello a tutti i cittadini della sua città, Foggia: “Un piccolo gesto, come quello di dedicare un ora a settimana per prenderci cura del nostro ambiente e dei nostri spazi verdi, può superficialmente sembrare inefficace ma, a lungo termine, crea un impatto positivo su tutta la cittadinanza. Per questo chiediamo a tutti i nostri compaesani di aiutarci così da rendere la nostra città ancora più pulita e meno degradata dai rifiuti".

La Via della Felicità, la guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, suggerisce che: “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo.” Ed è questo principio che spinge i volontari a continuare con le iniziative di bonifica. Chiunque volesse partecipare può scrivere a laviadellafelicitapuglia@gmail.com o può chiamare il numero 349.809.2540 (Marina). Tutta l’attrezzatura verrà consegnata sul luogo di ritrovo"