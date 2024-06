SP23, la “strada” abusata e dimenticata

Gallery

















Un’arteria fondamentale per gli agricoltori foggiani, abusata per le energie rinnovabili e dimenticata dalla Provincia di Foggia. Una strada che spesso nelle cartine non ha un nome, tanto che le aziende e i residenti di zona faticano persino a farsi recapitare posta e merci.

Eppure è un’arteria fondamentale per gli agricoltori foggiani per recarsi sui propri terreni. Il tratto parte dalla prosecuzione di Via Sprecacenere, che comincia come Strada Comunale 23, proseguendo per SP23, SP24, SC17. Molteplici fossi profondi, larghi, frastagliati, pericolosi, visibili letteralmente dal satellite, rendono 10 km di quello che una volta era una strada un inferno quotidiano per chi la percorre giornalmente per recarsi sotto il sole a lavorare. Oltre all’incuria degli organi preposti, che si scaricano la responsabilità palleggiandola tra Comune e Provincia, ci pensano le aziende di energie rinnovabili a dare il colpo di grazia alla percorribilità, abusandone per il proprio tornaconto.

Lunghi scavi per interrare i cavi a servizio delle pale eoliche e impianti fotovoltaici, coperti non a regola d’arte, a chiazze, con del semplice cemento che alla prima pioggia è subito ceduto, andando quindi a ridurre dai 10 fino ai 50 centimetri la già stretta e rovinata strada; Lavori di scavi artigianali sotto il ponte dell’A14 per rimuovere manto stradale al fine di far passare i trasporti eccezionali delle pale eoliche, ricoperti da uno strato finissimo di bitume che, sciogliendosi repentinamente, ha reso pericoloso il sottopassaggio e probabilmente il ponte stesso. Tutti lavori che lasciano il dubbio che siano stati approvati legalmente ed eseguiti a regola d’arte, visti i risultati.

Le condizioni della strada rendono pericolosa la viabilità, costringendo gli avventori a manovre azzardate, a preferire l’invasione della cunetta o dei terreni circostanti, piuttosto che vedersi pneumatici lacerati e coppe dell’olio spaccate. Senza veicoli con altezza e pneumatici adeguati, i tempi di percorrenza diventano biblici e il rischio di danni a persone e merci è altissimo. Anche gli alberi a ridosso del percorso non aiutano, invadendo la carreggiata, danneggiando i mezzi alti e costringendo a fermarsi.

A volte, quando la strada diventa inagibile, qualcuno prova artigianalmente a mettere qualche toppa con materiali di risulta, rifiuti, cemento rapido da bricolage, che risolvono il problema per qualche giorno, ma alla prima pioggia la toppa diventa peggiore del fosso. Le aziende di zona inoltre si vedono leso il proprio lavoro: si riportano testimonianze di corrieri che, a causa delle condizioni stradali, si rifiutano di consegnare merci o prelevare i prodotti dei campi circostanti, infliggendo costi aggiuntivi agli agricoltori che si devono far carico anche di provvedere autonomamente al trasporto, minandone la competitività.

Le merci su pedana che viaggiano forzatamente su quella strada sono sempre a rischio di caduta e rottura, perché non ci sono ammortizzatori che possano sopportare un tratto che sembra una scalinata. In zona sono presenti anche aziende vinicole con ricettività, anche dall’estero, che testimoniano che i loro clienti più facoltosi, che spesso hanno vetture di lusso con grandi cerchi e bassi pneumatici, hanno deciso di non recarsi più personalmente ad acquistare vini per paura di danni alle proprie vetture; i visitatori che riescono a superare le trincee si accorgono dei danni all’arrivo, mal disponendosi all’esperienza di degustazione e criticando il territorio, così di riflesso le aziende che cercano di darne lustro.

La situazione genera danno economico agli agricoltori, alle aziende di trasformazione, ai veicoli, alle persone; a nulla sono servite le segnalazioni, proteste e i sit-in degli agricoltori della zona che negli anni hanno cercato di far presente la situazione tra giornali ed esposti, ricevendo solo incuranza dalle istituzioni. A tutto ciò si aggiunge un’amara beffa. Ricordate la vicenda del piccolo Ernesto Pio, il bambino residente nella stessa zona, affetto da una rarissima malattia genetica, per il quale nel 2022, dopo 4 anni dalla prima segnalazione, i genitori avevano finalmente ricevuto la promessa della redazione di un apposito progetto esecutivo per il ripristino della strada?

Ecco, oggi il problema è stato risolto apponendo un semplice cartello che segnala che la strada è definitamente chiusa dal tratto che la collega con SP23 e SP24. Le coltivazioni non aspettano che il Comune di Foggia o la Provincia si degnino di riparare e sorvegliare la SP23 e SP24, costringendo gli agricoltori a recarsi comunque giornalmente sui propri terreni, cominciando la giornata già sapendo di non aver alcun supporto, pagandone comunque le tasse, i disagi e subendo beffe.