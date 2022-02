La storia si ripete: auto 'impazzita' impatta contro i veicoli in sosta e abbatte cassetta delle 'Poste'

La storia si ripete. Un altro incidente stradale si è verificato la scorsa notte, alla rotatoria di via Luigi Pinto, a Foggia, dove - secondo prime e sommarie informazioni - un'auto a forte velocità avrebbe sbandato, colpendo più veicoli in sosta e abbattendo una cassetta delle 'Poste' situata lungo via Martiri di via Fani. Al momento non è noto il bilancio dei danni causati, nè i provvedimenti adottati. L'episodio fa' il paio con quanto accaduto solo pochi giorni fa, in via Monsignor Lenotti, dove un'auto a folle velocità ha colpito e danneggiato vari veicoli in sosta.