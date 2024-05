Via Francesco Montluber è in completo stato di abbandono: le foto della vergogna

Via Francesco Montluber, strada parallela a via Manfredonia, a Foggia, è in completo stato di abbandono. Lo denuncia, con tanto di servizio fotografico, una residente della zona che affida il suo sfogo, a FoggiaToday: "Sono più di 3 anni che non viene nessuno per la manutenzione del verde pubblico. Tra un po’, con l'arrivo del caldo, ci troveremo a fronteggiare zanzare, mosche, blatte. Nonostante diverse segnalazioni al numero verde per la manutenzione del verde, la situazione è sempre la stessa".