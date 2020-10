"Noi che rispettiamo le regole non siamo tutelati"

Buongiorno, vi scrivo per farvi presente un grave disservizio di cui sono stato, mio malgrado, vittima. Circa 20 giorni fa ho contattato telefonicamente Amiu perché avevo necessità di smaltire un materasso matrimoniale. Mi ha risposto un'operatrice la quale mi ha formulato due opzioni: conferire direttamente il materasso presso la sede di Corso del Mezzogiorno, oppure attendere una telefonata di un operatore Amiu che mi avrebbe comunicato l'ora in cui "parcheggiare" il materasso accanto a un cassonetto prima che venisse da loro prelevato.

Per comodità, non disponendo di un'auto in grado di trasportare un materasso così grande, ho scelto la seconda opzione. Ebbene, a distanza di 20 giorni sono ancora in attesa della chiamata, mentre il materasso è ancora addossato a una parete del mio soggiorno. Contestualmente, ho notato che in via Imperiale, dove abito (a due passi da via Bruno Buozzi) la carcassa di un frigorifero giace da oltre un mese accanto a un cassonetto, nel più totale disinteresse.

Ora, io divento una furia di fronte alla inciviltà di una parte della città, ma trovo altrettanto inqualificabili i disservizi di un'azienda che dovrebbe quanto meno tutelare i cittadini che cercano di rispettare le regole.