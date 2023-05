Una fioriera occupa lo scivolo per disabili in pieno centro: “È un pugno nell’occhio”

Una grossa fioriera occupa lo scivolo per disabili, in pieno centro, nell’isola pedonale di Foggia, in Corso Vittorio Emanuele: a denunciarlo sono gli AttiVisti foggiani, gruppo nato da un meetup animato da Marco Papicchio e Salvatore Imperio.

“È un pugno nell'occhio – scrivono - Hanno creato una barriera architettonica. Oltre tutte quelle presenti in tutta la città. E si sono dovuti impegnare. Perché lo scivolo c'era. Perché lo scivolamento rendeva più agevole gli spostamenti di chi si muove con carrozzine semplici o quelle elettriche. E invece no. Non sappiamo da quando sia stata posta questa enorme e pesante fioriera nell'unico posto dove in nessun universo sarebbe stata posta”.

È proprio su quel corso dove, come osservano gli AttiVisti foggiani, i cittadini amano passeggiare, talvolta distratti, passati di lì magari senza farci caso.

Il gruppo ha annunciato una richiesta ufficiale indirizzata agli uffici preposti per far rimuovere la fiorire. “Foggia non é una città a misura di tutti - lamentano gli AttiVisti foggiani - Dobbiamo combattere e pretendere che lo diventi”.