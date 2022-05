Foggia città allo sbando: balordi distruggono i finestrini delle auto

Gallery











"Stanotte ne hanno fatte di tutti i colori". Comincia così la segnalazione di un cittadino di Foggia, evidentemente stufo del degrado in cui versa via Alessandro Manzoni dopo. "Non se ne può più". Due notti fa, infatti, alcune auto sono state vandalizzate nella parte anteriore dei finestrini, completamente distrutti. Non molto distante, in via Nardella, hanno provocato danni all'interno di alcuni box. "La notte devono girare camionette di militari e polizia, altrimenti la delinquenza prenderà sempre più possesso della città".