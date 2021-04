Festa e brindisi in strada, in barba alla zona rossa: "...ma poi si costringono le attività alle chiusure"

Feste e brindisi in strada, in barba alla 'zona rossa' e all'emergenza sanitaria. E' quanto racconta l'immagine, scattata e inviata da un lettore in piazza Alcide De Gasperi (zona piazza Padre Pio), a Foggia.

Amaro lo sfogo di un residente: "Ma siamo davvero in zona rissa? Allora perché nelle principali piazze continuano gli assembramenti e il consumo di bevande e alimenti, quando poi si costringono le attività alle chiusure?". Nel pieno del coprifuoco si sentono urla e schiamazzi, al mattino seguente si trovano i resti di festicciole e gozzovigli.

"Noi commercianti siamo costretti a rispettare le regole; se le infrangiamo per vivere veniamo puniti. Tutto ciò mentre gli altri fanno quello che vogliono, liberamente, senza controlli senza conseguenze", conclude.