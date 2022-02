Il gran bel gesto dei dipendenti della Leonardo: raccolgono soldi per l'operazione ad un cane ferito alla zampa

Buongiorno, voglio segnalarvi la storia di Iole, un cane meticcio che gironzola nello stabilimento Leonardo. Lunedì mattina quando sono andato al lavoro, ho notato che il cane aveva una zampa penzolante. Ho effettivamente verificato che il trauma subito fosse abbastanza grave. Il veterinario al quale l'ho affidata, non prima però di aver immobilizzato la parte ferita, mi ha detto che andava operata.

A quel punto, constatata l'urgenza di intervenire e in considerazione dell'onersoso costo dell'operazione, ho chiesto tramite WhatsApp del nostro gruppo di lavoro (reparto manutenzione), se qualcuno volesse contribuire per le spese da sostenere, non immaginando che nel giro di 10 minuti tutti i colleghi avrebbero aderito senza batter ciglio.

Ci tenevo a far notare che la nostra città è composta da persone perbene e responsabili.