Fallimento Dentix, buone notizie per i clienti foggiani rimasti senza cure: rimborsate le quote di finanziamento

L'unione Nazionale Consumatori, con gli avvocati Bernardino Cardinale, Luigi Farano e Mara Palmisano, ha ottenuto un importante risultato per i cittadini che si sono rivolti a Dentix Italia per ottenere un ciclo di interventi per cure odontoiatriche.

Collegato al contratto per la somministrazione di queste cure veniva fatto stipulare un finanziamento con la società finanziaria Cofidis, per il pagamento a rate del costo di tali interventi.

A seguito del fallimento della società Dentix, gli utenti si sono trovati a dover continuare a pagare le rate del finanziamento, senza poter ultimare le cure dentarie.

La società finanziaria, su sollecitazione dell'Unine Nazionale Consumatori ha riconosciuto la chiusura definitiva del contratto ed il rimborso della quota di finanziamento per quella parte di cure odontoiatriche non ancora realizzata a causa del fallimento della società Dentix Italia.