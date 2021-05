Marciapiedi ricoperti di erbacce e spazzatura. Il caso di piazza Caldarazzo: "Da mesi nessuno viene a pulire"

Gentile redazione,

potete aiutarci? In piazza Eugenio Caldarazzo, al Rione Candelaro, a Foggia, sono mesi che non vengono puliti i marciapiedi che circondano la piazza. Sono ricoperti di erbacce e spazzatura di vario genere. Abbiamo contattato Amiu, Foggiapiuverde e l'Urp del Comune, ma fino ad oggi nessuno si è presentato per risolvere il problema.