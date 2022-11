"Er monnezza non passa da una settimana"

Segnalo che da una settimana in Zona Stadio (come del resto anche in tutta la città) i cassonetti per i rifiuti non vengono svuotati dal personale Amiu con i rifiuti che arrivano anche in mezzo alla strada come visibile dalla foto caricata scattata in via Gioberti nel parcheggio Md.

Tuttavia, come si può vedere dall'altra foto, i cassonetti allo stadio sono spariti. Le istituzioni voglio darci una risposta in merito a tutte queste cose senza senso o dobbiamo continuare a essere presi in giro?