"Non resta che affidarci alla Madonna dei Sette Veli per un miracolo"

Via San Severo · Zona Via San Severo

Ecco via San Severo, una delle arterie d’ingresso di un capoluogo di provincia. E' oramai morta la speranza di un rifacimento del manto stradale. Per ovviare allo scempio, ci sono stati solo rattoppi a macchia di leopardo. Non solo i residenti, ma anche i forestieri che raggiungono la città quotidianamente si aspettavano il rifacimento di una strada principale visto che alcune strade della città fortunatamente dopo 30 anni sono state rifatte.

Adesso non ci resta che affidarci alla Madonna dei Sette Veli per un miracolo. Aspettiamo anche il ripristino dell’illuminazione pubblica ai giardini pubblici in via Iarussi ma non sappiamo in che anno.