Zona Via San Severo

Zona Via San Severo Viale Sant'Alfonso Maria dè Liguori

in

Via Giacomo Matteotti, 1

Centro - Piazza Giordano Via Giacomo Matteotti, 1

in

Via Bari, 46

Immacolata Via Bari, 46

in

Questa è la situazione in via Amicangelo Ricci. Una discarica a cielo aperto

Via Amicangelo Ricci, 164 · Centro - Piazza Giordano

Via Amicangelo Ricci, 164 · Centro - Piazza Giordano

Discarica in centro in via Ricci