Via Monsignor Lenotti 'blindata' da lavori interminabili e inutili: "Disagi per i residenti"

Da oltre due mesi, via Monsignor Lenotti è "blindata" da lavori interminabili e inutili. Quartiere 'dormitorio', pieno di palazzi e di auto, con diversi incroci laterali, cosa si è pensato per facilitare la vita di chi ci abita?

Allargare il marciapiedi centrale (inutile: ve ne sono ai lati due molto larghi); disegnare due piste ciclabili (una, doppio senso, simil corso Roma, era forse poco?); asfalto grattato e da ristendere (in una delle due carreggiate era nuovo, senza buche: forse per questo tirato via!); totalmente abolite le svolte nelle strade perpendicolari (tranne una rotonda artigianale centrale); e, buon ultimo, quasi due chilometri di parcheggi spariti. Operazione "geniale": non mi viene in mente altro, tranne che ricordare le famose fioriere di fronte al municipio (qualcuno ha presente?), con una maggioranza simile all'attuale.