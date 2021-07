Trovato morto un altro delfino a Marina di Chieuti: è il secondo senza vita in un giorno sulle spiagge foggiane

Gallery



Ciao Foggiatoday, volevo segnalarti che quest'oggi è spiaggiato un delfino senza coda a Marina di Chieuti. Mia figlia si è accorta della presenza dell'animale in acqua. Abbiamo allertato la Capitaneria di Vieste che sul posto ha inviato una dottoressa per effettuare degli accertamenti sulle cause del decesso. Questa mattina un altro esemplare era stato ritrovato privo di vita a Peschici.