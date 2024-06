La 'vergogna' di via Rosati (e dintorni): "Situazione da emergenza sanitaria"

Via Giuseppe Rosati · Centro - Piazza Giordano

Via Giuseppe Rosati · Centro - Piazza Giordano

I residenti di via Rosati e strade limitrofe sono stanchi di convivere con il degrado.

In questa zona, centrale e molto frequentata, infatti, si convive con marciapiedi ricoperti di erbacce infestanti di cui non si ricorda più l'ultimo sfalcio. Una 'selva' che diventa, inevitabilmente, ricettacolo di rifiuti e deiezioni canine non raccolte da padroni poco responsabili e ancor meno civili.

"La situazione igienico-sanitaria è precaria", lamentano i residenti. "La puzza è terribile, e aumenta con le temperature estive".

In questa zona, inoltre, i marciapiedi sono rotti da decenni e mai nessuno ha pensato bene di riparati. E che dire delle affissioni pubblicitarie arrugginite e pericolanti, così come i pali della pubblica illuminazione? Tutto questo avviene in una zona zeppa di servizi, ovvero nel tratto di strade che comprende l'istituto Maria Grazia Barone, l'Ual, gli uffici Arpa Puglia, una filiale di Poste Italiane e l’ospedale D’Avanzo a poche decine di metri. L'appello alle istituzioni: "Fate qualcosa".