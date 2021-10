Via Callisto Azzariti, 26 · Centro - Piazza Giordano

Salve FoggiaToday. Vorrei segnalare una situazione di degrado e scarsa igiene presente in via Callisto Azzariti, a un tiro di schioppo da Piazza Giordano: escrementi di cane, urina, bottiglie di vetro, mascherine, un mare di sporcizia peraltro nei pressi di attività commerciali. Paghiamo le tasse sui rifiuti per assistere a ciò. Oltre al danno, la beffa.