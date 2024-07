Residenti di via Torelli disperati: "Fanno pipì nell'androne del nostro palazzo"

Gallery



Salve Foggiatoday, sono un amministratore condominiale.

Chiedo gentilmente se è possibile far presente alla comunità di Foggia il problema grave che i condomini in via Torelli stanno vivendo. Ormai da tempo parte di marciapiede è sempre sporco e pieno di rifiuti, il tutto viene aggravato dalla presenza constante di persone avanti il portone specialmente quello ubicato in direzione della fermata Ataf.

Il tutto ha causato già notevoli disguidi; ci sono persone che entrano nell'androne e lo utilizzano come gabinetto, persone che utilizzano lo stesso come panchina in attesa della circolare e un episodio ben più grave di un condomino importunato fisicamente mentre entrava nel portone di casa.

Il tutto è stato già segnalato più volte sia all'Ataf, chiedendo lo spostamento di questa fermata e anche all'Amiu, di una maggiore pulizia del luogo.

Sperando che un intervento nei vostri canali possa migliorare la situazione. Vi ringrazio.