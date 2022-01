Quindici anni di zozzeria: nemmeno i commissari fermano la vergogna lunga 1 km del tratturo Camporeale

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Salve FoggiaToday, vogliate cortesemente dare spazio alla nostra voce che da tempo tenta di sollecitare le autorità competenti ad intervenire sull'argomento radicando l'abuso criminoso di alcuni cittadini che sistematicamente utilizzano la zona come una discarica a cielo aperto.

L'attività criminosa determina inquinamento delle falde acquifere, sversamento prodotti chimici e abbandono sul ciglio della strada di materiale pericoloso come amianto e vernici tossiche creando danni per l'agricoltura che di riflesso incidono sulla salute pubblica.

Nonostante i cartelli di divieto di scarico dell'amministrazione comunale si chiede come già riportato in oggetto il ripristino di telecamere e foto-trappole (già distrutte dai criminali interessati) in grado di individuare i mezzi di scarico per procedere successivamente al sequestro dei mezzi usati con la relativa sanzione.

Pertanto, alla luce di quanto succede nelle immediate periferie della città si chiede agli organi di stampa ed alle autorità preposte di combattere questo fenomeno di inciviltà diffusa.

Gaetano Panniello, portavoce del comitato dei residenti Via del Salice-Tratturo Camporeale.