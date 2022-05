Nella giungla di via D'Addetta, dove mancano solo le scimmie

Buongiorno Foggia Today, siamo in via D’Addedda, in zona semicentrale della città ma densante abitata. Questo doveva essere un parco cittadino pubblico, quale opera di urbanizzazione del fabbricato di recente costruzione e pubblicizzato in pompa magna anche da cartellone presente in loco. La situazione attuale è quella documentata dalle foto. Sembra sia la giungla equatoriale. Mancano solo le scimmie, ma ci sono ratti, blatte, zanzare grandi come jet militari, escrementi di cane che non vengono raccolti etc. Io, come altri, sono proprietario di un giardino privato adiacente e mi viene impedito l’uso dello stesso per i motivi innanzi esposti, ma anche ai comuni cittadini è impedito l’uso del parco; per ovvi motivi.