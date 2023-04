Parco San Felice tra incuria e degrado

Verde selvaggio, strutture in ferro malmesse e con chiodi sporgenti, pozzetti semi-aperti, con chiusini in pietra divelti e pericolosi: così si è presentato, ieri mattina, domenica, 23 aprile, Parco San Felice, a Foggia, a chi ha voluto approfittare di una mattinata di sole per trascorrere qualche ora all'aperto, con i bambini, nel parco cittadino.

"Roba che se decidi di andare e torni a casa, puoi sentirti un survivor", commentano amaramente alcuni cittadini che - con tanto di servizio fotografico - denunciano il pessimo stato del parco di via Rovelli. Amareggiati dalla situazione, gli stessi chiedono maggiore cura del parco urbano e condizioni di sicurezza per gli utenti dell'area verde.