Via Alessandrini · San Severo

Peccato, doveva essere un parco con varie attrazioni per i più piccoli, ma come sempre, a un mese dall'inaugurazione, tutti spariti. Erbacce, rifiuti, escrementi, ultimo ma non ultimo giostrine distrutte e senza alcuna manutenzione. Perché tanta inciviltà? Perché poco senso civico?