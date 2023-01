Strade dissestate, deiezioni, bidoni stracolmi. Il degrado del parco 'Pantanella': "Chi controlla?"

Salve Foggiatoday, vorrei segnalare la situazione di degrado in cui si trova il parco pubblico Pantanella- zona macchia gialla - Foggia.

Un parco nato come spazio ludico per bambini, luogo di ritrovo per adulti, podisti, pattinatori, ciclisti, un vero e proprio polmone verde che però versa in condizioni pietose.

Strade dissestate, marciapiedi rotti, cani che liberamente circolano lasciando escrementi dappertutto. Non esiste alcun controllo, per non parlare dell'immondizia che prolifera, e dei bidoni stracolmi e svuotati raramente.