"Questa è la situazione in cui viviamo da diverso tempo, al Rione Candelaro di fronte all'area del nuovo mercato. Il degrado è totale. I lavori sul manto stradale attorno al mercato non sono mai stati completati. A questo si aggiunge lo scarso livello di igiene, con i rifiuti sparsi dappertutto. Come se non bastasse, i commercianti, non avendo sistemi alternativi, a fine giornata scaricano l'acqua del pesce nei tombini".