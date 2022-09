Pluviali divelti e marmi imbrattati dai vandali in piazza Göppingen: "Tanto paga pantalone!"

Gallery



Spett.le Redazione di Foggiatoday

Ciò che mi ha mosso a scrivervi è la grande amarezza per come viene lasciata al degrado la cosa pubblica, di questi tempi è facile che questa venga catalogata come frase retorica e come tale degna di pochissima considerazione, ma a me non interessa! Si può anche essere retorici quando a rimetterci è la collettività. Ma veniamo ai fatti oggetto della mia segnalazione: molto recentemente, forse un paio di anni, sono stati ultimati i lavori di facciata dell’Istituto Scolastico Einaudi in piazza Göppingen a Foggia, ripuliti i marmi da scritte vandaliche e sistemata la rete di pluviali per lo scarico delle acque piovane, tutto costato certamente centinaia di migliaia di euro.

Passandoci ogni mattina ho vissuto sia la fase di “lifting” durante i lavori che quella - ahinoi - del decadimento repentino, subito dopo l’ultimazione dei lavori. Ebbene oggi la situazione è quella che vediamo in foto, situazione non di questa mattina né di ieri, ma risalente, come dicevo, a poco dopo quella ristrutturazione. Allora mi chiedo: perché la cosa pubblica deve essere oggetto di azioni vandaliche da una parte e di incuria da parte delle istituzioni? Perché non si è intervenuti tempestivamente a ripristinare la rete dei pluviali, prevedendo contestualmente di incassarli nel muro o comunque proteggerli realizzando una struttura ad hoc, data l’inciviltà di qualcuno? Se non si interviene tra un po’ quella facciata cadrà nuovamente a pezzi. Si capisce benissimo che tutto questo va a discapito di quei cittadini che pagano le tasse e che, con esse, contribuiscono anche alla ristrutturazione di quella facciata, ma tanto che ci interessa, “tanto paga pantalone”!