"Io insultata perchè andavo a 10 km/h in via Matteotti"

Salve Foggiatoday, scrivo per mettere in luce il mancato comportamento civico alla guida, di taluni concittadini, per le strade di Foggia; in pieno centro, dove si sono registrati diversi incidenti stradali anche mortali. Alcuni autisti continuano a sollecitare la corsa, in modo assai "animalesco" con versi e urla, nonostante si sappia che non si possa di certo correre in macchina e in centro e in periferia.

L'altroieri, sul tardo pomeriggio, mi sono trovata a passare sulla trafficata via Matteotti, alla guida della mia auto, a circa 10km/h, il che ha scaturito la mala reazione di autisti che si trovavano dietro di me alla guida delle corrispettive auto; sono conseguiti attacchi verbali "da stadio", suoni di clacson, insulti a non finire.

Chiedo se in qualche modo sia possibile educare determinate "specie" di individui adulti che ancora non conoscono l'educazione e il rispetto e per i propri concittadini e per la propria città. Grazie.