Ditemi se questa di via Baffi è un'area dog

Questa è l'area dog di via Baffi, angolo viale Candelaro.

Il video mostra le pietose condizioni in cui versa la recinzione, veramente uno spettacolo vergognoso. Oltre tutto nell'intera area non esiste una panchina affinché una persona si possa sedere e nemmeno una fontanella per fare dissetare i nostri amici a quattro zampe.

Si spera che al comune di Foggia chi preposto intervenga, affinché questo scempio venga a cessare.