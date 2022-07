Colpi di 'cannone' di notte in zona San Lorenzo: "E' una tortura, non possiamo star tranquilli in casa"

Salve Foggiatoday, da circa una settimana siamo bombardati da colpi di 'cannone' per la precisione un colpo ogni 4 minuti 24 ore su 24. Durante le ore diurne possiamo anche sopportare il supplizio, ma nelle ore notturne è una tortura, siamo costretti a tenere le finestre chiuse per attutire il rumore, con il caldo di questo periodo non è molto piacevole barricarsi in casa. I colpi provengono dalle campagne limitrofe alla Macchia Gialla zona San Lorenzo, dovrebbe trattarsi di dissuasori per volatili.

La scorsa settimana abbiamo chiesto supporto alla polizia locale ma al momento non è stato fatto nulla per salvaguardare la quiete pubblica. Inoltre, a farne le spese è anche la fauna locale. Fino al giorno prima dell'inizio delle 'cannonate', dalla nostra abitazione potevamo ammirare falchetti, gufi e altri volatili oltre alle lepri, che al momento sono spariti.

Mi chiedo, quindi, a chi può rivolgersi un onesto cittadino che lavora tutto il giorno e la notte ha bisogno di tranquillità per riposare. Ormai in questa città abbiamo perso anche la speranza di poter stare tranquilli nella propria abitazione. Grazie Ciro