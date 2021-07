Salve Foggiatoday, questa è la situazione al centro vaccinale presso la scuola Giannone-Masi di via Sbano. Dalle 8 ancora non iniziano a somministrare i vaccini. Più di un’ora e mezza di ritardo con più di 100 persone in attesa tra cui anziani. Ritengo sia assurdo come dopo mesi di somministrazioni ci sia ancora questa pessima organizzazione.