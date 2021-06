A16, chiuso per una notte il tratto tra Grottaminarda e Candela

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori propedeutici alla sostituzione delle barriere di sicurezza del viadotto "Flumeri" e attività di ispezione delle gallerie 'Bagno' e 'Montevaccaro', in orario notturno, dalle 22 di lunedì 7 alle 6 di martedì 8 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, con contestuale chiusura dell'area di servizio 'Calaggio sud'.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:per le lunghe percorrenze, per chi è diretto verso la Puglia, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, immettersi sulla Statale 90 verso Foggia fino a Bovino e poi sulla SR1 per rientrare sulla A16 alla stazione di Candela e proseguire in direzione di Canosa/A14 Bologna-Taranto, per il traffico locale diretto a Vallata e zone limitrofe, percorrere la Sp 235 Fondo Valle Ufita.