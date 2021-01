Cassonetti per l'umido stracolmi di cartoni delle attività commerciali: noi non possiamo conferire i rifiuti!

Salve Foggiatoday, siamo i residenti di viale Virgilio a Foggia e vi segnaliamo una spiacevole situazione che ormai dura da tempo senza alcuna soluzione.

Qui siamo al civico 75 e come si vede dalla foto noi residenti della zona siamo vittime di un degrado continuo. Nei pressi dei cassonetti dell’immondizia vengono abbandonati montagne di cartoni residui dell’attività di vendita di uno o più esercizi commerciali della zona.

Questa situazione ci impedisce anche di conferire la normale spazzatura di casa, visto che i cassonetti vengono riempiti continuamente di cartoni nonostante sia presente un cassonetto dedito alla carta magari insufficiente ma comunque inutilizzato a tale scopo.

La presenza di tutti questi cartoni ha anche portato, qualche settimana addietro, al verificarsi di un incendio appiccato da qualche balordo incivile che ha lasciato una situazione di pericolo anche per la salute pubblica.

Se è responsabilità delle attività commerciali che smaltiscono i loro rifiuti in tal modo o dell’Amiu che non provvede alla raccolta o al controllo dello smaltimento di tale materiale questo non lo sappiamo e non ci compete.

Invitiamo, però, le autorità cittadine, Comune di Foggia e polizia locale in primis, ad individuare i responsabili di questa situazione ed attivarsi per far eliminare immediatamente l’orrendo degrado esistente che mette in pericolo anche la pubblica sicurezza.