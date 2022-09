Situazioni di pericolo per chi visita la cappella di San Biagio

Gallery





Salve Foggiatoday, vi segnalo le condizioni di estremo pericolo in cui versa la prima cappella San Biagio nel cimitero di Foggia, che ospita ancora centinaia di salme. A mio avviso le condizioni di assoluto degrado costituiscono gravi e reali pericoli per i visitatori e per gli operatori cimiteriali. Sono infatti ben visibili, i ferri del soffitto arrugginiti e scoperti, diversi marmi sono staccati dai muri ed altri sono accatastati a terra con altri detriti e calcinacci. Il cancello di accesso è sempre aperto e privo di qualsiasi avviso circa lo stato in cui si trova.