Fino a 33° e senza condizionatori nelle stanze della Neuropsichiatria del policlinico Riuniti. "E' disumano"

Continuano ad arrivarci segnalazioni dalle stanze dei reparti del policlinico Riuniti di Foggia. Dopo quella giuntaci ieri dal reparto Maternità, dove ci si arrangia con dei ventilatori di fortuna, questa mattina è una madre con una bimba piccola ricoverata nel reparto di Neuropsichiatria a denunciare il caldo torrido che si respira nel nosocomio. "Sono ricoverata con una bimba di cinque anni, qui l'aria condizionata non funziona, le temperature nelle stanze superano i 32 gradi: Non è possibile che le mamme debbano sentirsi male e il personale medico lavorare in condizioni disumane"